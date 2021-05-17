永豐餘(1907)投控今（17）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利1.5元。展望後市，面對國際疫情險峻、氣候變遷、減碳計畫影響，永豐餘投控將朝向5大方向發展，以求百年永續發展。

永豐餘投控此次股東會亦完成董事改選，新任5席董事為劉慧瑾、蔡維力、黃鯤雄、王金山及黃俊傑，獨董則自3席增至4席，為盧希鵬、黃迪熹、張懿云、胡均立。原先擁有3席董事的大股東何家退出，盼透過廣納多元專業經理人，全面提升公司治理。

永豐餘投控2020年合併營收732.34億元、年減2.04％，仍創歷史第三高，毛利率達20.46％、營益率達7.65％，分創近34年、近26年高點。配合業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利達52.09億元、年增近1.28倍，每股盈餘（EPS）3.14元，雙創歷史新高。

永豐餘投控董事長何奕達表示，去年面對國際疫情險峻、多國大規模區域封鎖、全球經濟大幅衰退，國際貨幣基金組織（IMF）預測全球GDP衰退3.5％。面對此嚴峻環境，永豐餘投控秉持專業、強化資產配置、各事業群全力掌握疫情下相關商機，繳出漂亮成績單。

受惠各事業群需求暢旺，永豐餘投控2021年首季合併營收創213.14億元新高，季增1.94％、年增達31.63％，毛利率24.93％、營益率12.85％亦雙創新高。歸屬母公司稅後淨利達15.57億元，季增達42.68％、年增近1.45倍，每股盈餘0.94元，雙創歷史次高。

展望後市，面對國際疫情險峻、氣候變遷、減碳計劃影響，各地訂單能見度不明朗，永豐餘投控將持續審慎因應，對今年營運仍樂觀看待。同時，集團將朝向5大方向發展，在新團隊帶領下專業整合資源，持續為股東創造合理投資價值。

5大發展方向包括：一、能源發展管理以再生與潔淨能源為目標。二、以互聯網科技加強產業上下游生態鏈完整成型。三、持續循環經濟發展，邁向零廢棄、淨零碳排的綠色經濟。四、材料科技發展醣經濟，研發特殊材料科學。五、持續投資孵化新創公司，支持加速轉型成長。

(時報資訊)