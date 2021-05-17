由阿里巴巴創始人馬雲領頭創辦的「湖畔大學」傳出遭抹去校名。大陸網路流傳的短片顯示，一名工人正用電動磨盤抹去湖畔大學門口巨石上的「湖畔大學」鐫刻。

明報報導，網傳的短片顯示，「湖畔大學」4個大字原本鐫刻在一塊巨石上，昨日已被一名工作人員用電動磨盤抹去。對此，許多中國大陸網友叫好，認為湖畔大學只是特定人士用來鞏固利益的人脈圈。

湖畔大學2015年由馬雲及柳傳志等多名中國企業家創立，馬雲任首任校長。報名湖畔大學必須滿足創業3年以上、年收超過人民幣3000萬元（約新台幣1.3億元）、企業納稅3年以上、公司規模超過30人，以及有3名推薦人等條件。在上千名報名企業家中選拔數十人，號稱「比哈佛還難」。

僅4.07%的低取錄率，讓湖畔大學被形容為明朝時期影響政局的東林書院，也有人批評這是以馬雲為核心的利益團體。

不過，根據新浪科技報導，去年10月20日該校5週年校慶時，馬雲表示，湖畔大學使命是「發現並訓練具有企業家精神的創業者」。

4月時，英國金融時報報導，因為受到當局施壓，湖畔大學預計在3月底開始的新學年課程招生喊卡。

報導引述知情人士表示，中共當局對於馬雲創辦湖畔大學、影響社會這一舉動愈加生疑，「當局認為湖畔大學有可能組織中國一流企業家，遵從馬雲的意志行動，而非黨的意志。這不被允許。」

自去年底，馬雲創建的螞蟻金服在臨近上市前被當局叫停，馬雲也被有關部門約談，中國輿論對馬雲及旗下企業的風評也漸漸轉向。（編輯：翟思嘉/張淑伶）1100517

(中央社)