談戀愛時，當自己喜歡的人和其他異性接近，許多人都會有吃醋的感覺，星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，巨蟹座、獅子座、天蠍座的人很愛吃醋，而且吃醋後的情緒往往難以平復，無論戀人怎麼哄都沒用，可說是大醋桶的代表。

▍第三名：巨蟹座

巨蟹很愛哭，一旦吃醋，那他的世界就彷彿天塌下來，強忍著眼淚說「我沒事」，轉身就躲到角落裡默默傷心，內心上演著一幕幕驚天動地的背叛大戲，而自己就是那悲情的主角。此時，你去哄她，稍有不慎說錯話，那更是雪上加霜。不能怪他們愛吃醋，他只是想要得到戀人更多的關心，此時你只要多花點時間給予陪伴，用行動告訴他「你最重要」就沒問題了。

▍第二名：獅子座

獅子明明吃醋還死不承認，即使再生氣也不認為自己吃醋，連這種情況還是死要面子，拉不下臉承認自己不開心。獅子一旦吃起醋來，通常會有一段暴風雨前的寧靜，首先就是突然變得跟陌生人一樣客氣，然後話語中帶有些許諷刺的意味。一旦感覺到這種情況，聰明的你就要趕緊躲避暴風雨了，最嚴重的情況就是當場失控。這時你千萬不能與獅子正面對決，因為受傷的通常是你，等到他發完火，你再向他堅定地表明立場就可以了。

▍第一名：天蠍座

天蠍座就是吃醋冠軍，他們不僅吃醋，還會記恨，他們不是在吃醋、就是在去吃醋的路上，他不僅吃異性的醋，甚至連同性的也要吃。在天蠍眼裡，無論異性或同性都是潛在的敵人，不可不慎。所以千萬不要讓他們吃醋了，不然他們一定會翻舊帳，新醋、舊醋一起吃，到時候情況就很難收拾了。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)