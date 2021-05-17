本土疫情蔓延，台北市、新北市醫療院所量能超緊繃，馬偕醫院宣布，即日起將實施萬華、板橋居民改戶外門診的措施，不能進到院內。

馬偕表示，台北、淡水院區同步實施，民眾入院前先插健保卡確認，若是來自萬華、板橋的民眾，將改至戶外門診。

(中時新聞網)