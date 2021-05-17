禁入院！馬偕宣布 萬華、板橋居民改戶外門診 12:062021/05/17 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬偕今宣布，萬華、板橋居民將實施戶外門診，開全國首例。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情蔓延，台北市、新北市醫療院所量能超緊繃，馬偕醫院宣布，即日起將實施萬華、板橋居民改戶外門診的措施，不能進到院內。 馬偕表示，台北、淡水院區同步實施，民眾入院前先插健保卡確認，若是來自萬華、板橋的民眾，將改至戶外門診。 永豐餘股東會 今如臨大敵 禁陸職缺廣告後 宣布陸為敵？ (中時新聞網) #新冠肺炎 #台灣 #馬偕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北公務員擴大彈性上班 高三、國九停課 04:102021/05/17 財經要聞 怕爆！葡萄盤商外孫也確診 家長灌爆王惠美臉書要停課 05:562021/05/17 生活 雙北增設快篩站 發號碼牌避群聚 04:102021/05/17 焦點要聞 疫情警戒！星期一上學爆群聚危機 09:112021/05/17 生活 亞東醫院爆院內群聚7染疫 急診患者去過萬華茶藝館 09:452021/05/17 生活 陽性郵局員工與王國材同框 內部員工再爆：會後跑去萬華阿公店 00:542021/05/17 生活 升級定義模糊 配套細項全無 4級怎麼封 侯籲中央地方協商 04:102021/05/17 焦點要聞 工研院正壓式檢疫亭 助萬華檢疫 04:102021/05/17 地方新聞 小人國、Xpark停業至5／28 天幕球場晚上關燈禁用 11:302021/05/17 生活 疫情二度重襲 萬華何日重現風華 04:102021/05/17 焦點要聞 旅館櫃檯看到是萬華人愣了一下 王浩宇：拜託大家不要互相歧視 09:312021/05/17 政治 生活熱門新聞 疫情暴衝 柯文哲：今天確診人數比昨天多 - 生活 獨家》新北市1警察確診 負責巡邏等外勤業務 - 生活 桃園公布確診足跡 內壢全聯、家樂福、937公車都上榜 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 全台停課放行 教育部：高中以下請假不算缺席不扣成績 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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