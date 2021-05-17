疫情嚴峻衝擊大盤，具有防疫概念的自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914），股價重挫逾5%；而桂盟（5306）跌幅達8%，愛地雅（8933）、利奇（1517）、日馳（1526）甚至打入跌停。

其中，首季大賺4.54元、年增1.7倍的巨大，獲利表現亮眼，今日早盤一度逆勢開出紅盤、股價最高上揚到327元；不料，隨著大盤指數跌勢擴大，巨大股價也跟著翻黑，最低跌到304元，振幅逾7%。

(工商 )