疫情衝擊 自行車族群重挫 12:152021/05/17 工商 曾麗芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情嚴峻衝擊大盤，具有防疫概念的自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914），股價重挫逾5%；而桂盟（5306）跌幅達8%，愛地雅（8933）、利奇（1517）、日馳（1526）甚至打入跌停。 其中，首季大賺4.54元、年增1.7倍的巨大，獲利表現亮眼，今日早盤一度逆勢開出紅盤、股價最高上揚到327元；不料，隨著大盤指數跌勢擴大，巨大股價也跟著翻黑，最低跌到304元，振幅逾7%。 學者憂疫情延燒 衝擊出口和投資 《金融》疫情緊張 壽險業啟動應變機制 (工商 ) #上揚 #利奇 #巨大 #愛地雅 #美利達 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情嚴峻衝擊 台積電跌近2.7%市值蒸發3890億 11:342021/05/17 財經 店員防疫求關Face ID 網紅叫好助喊「超討厭這功能」 14:012021/05/17 社會 本土疫情爆發帶動宅經濟 遊戲股全面強漲 12:302021/05/17 財經 疫情連環爆各界緊繃 台股跌逾400點 11:372021/05/17 財經 疫情延燒 宅經濟和遠距商機帶旺電子產品 13:582021/05/17 財經 《熱門族群》疫情剉咧等 檢測族群變資金寵兒 10:012021/05/17 財經 疫情劇變 互動資通team＋提醒企業異地辦公3大趨勢 11:042021/05/17 科技 疫情二度重襲 萬華何日重現風華 04:102021/05/17 焦點要聞 疫情升溫 北市審雙子星案環評差點流會 14:362021/05/17 政治 電信業異地辦公 部分門市停業 04:102021/05/17 產業．科技 國內疫情嚴峻 國安基金待命護盤 防台股重挫 財經部會全面備戰 04:102021/05/17 財經焦點 財經熱門新聞 疫情爆不停 雙北封校園 這6檔「停課概念股」飆漲停 - 財經 新一波紓困 八大行庫5,000億銀彈上膛 - 財經要聞 - 工商時報 台產500元防疫保單搶不到？這2種隔離就理賠 - 財經 確診人數暴增 防疫保單詢問度熱 隔離最高賠5萬 - 財經 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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