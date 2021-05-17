今天上午９點左右彰化醫院採檢團隊、包含採檢人員、採檢貨櫃屋、採檢車都進駐在第一停車場上，分成５線進行，配置醫師、護理師、感動人員及行政人員約20人。(吳建輝攝)

部彰副院長黃伊文表示，接觸者中員工相對風險高，所以主動派出採檢團隊到場，避免員工移動並增加採檢速度，現場所有員工均無出現明顯症狀，算是比較好的消息。(吳建輝攝)

16日彰化縣衛生局公布5月8日參加全國麗園大飯店喜宴賓客中有3位確診，一共匡列1300名接觸者，彰化醫院採檢團隊今天火速進駐全國麗園大飯店，一共派出5組人員幫165名員工篩檢，目前已全數篩檢完畢。

今天上午9點左右彰化醫院採檢團隊、包含採檢人員、採檢貨櫃屋、採檢車都進駐在第一停車場上，分成5線進行，配置醫師、護理師、感動人員及行政人員約20人，逐一核對資料後進行篩檢，耗時約1個多小時火速採檢完畢。

部彰副院長黃伊文表示，接觸者中員工相對風險高，所以主動派出採檢團隊到場，避免員工移動並增加採檢速度，現場所有員工均無出現明顯症狀，算是比較好的消息，有症狀者快篩最快只要20分鐘就可知道結果，無症狀者則要4個小時左右，才有結果。

黃伊文說，預計今天晚上就能知道篩檢結果，再配合衛生局進行陽性者住進隔離病房，而陰性者也必須自主健康管理14天。

彰化醫院呼籲，昨晚縣府宣布後有許多民眾湧入醫院欲篩檢，但因為採檢過程要建檔、核對身分及行政程序，過程快不起來，呼籲民眾冷靜配合院方相關防疫措施，加快篩檢速度，而若有嚴重像是發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、味覺異常等症狀者，可直接到急診室掛號快篩。

(中時 )