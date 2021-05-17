台灣疫情爆發，昨激增206例本土病例，加上前天增加180例，兩天內全台就增加386人確診。疾管署今日更新「本土病例地理分布」，以新北市217例佔最多、台北市193例居次，另外，有3縣市因確診人數增加，警示燈號一夜變色，包括基隆市、台中市及新竹縣。

據疾管署網站「本土病例地理分布」顯示，今年截至5月16日為止，已累計493人確診，以新北市217人佔最多，接著依序是台北市193人、桃園市44人、彰化縣15人、基隆市4人、台中市2人，高雄市及新竹縣各1人。

疾管署更新全台確診地土，其中3縣市一夜變色。（圖／翻攝自疾管署）

指揮中心昨日公布單日新增本土病例206例，3縣市也在一夜之間「變色」，基隆市確診人數從2人，增加至4人，警示燈號從黃色升至橘色；台中市確診人數從1人來到2人，警示燈號也從淺綠轉為黃色；另外，新竹縣原本維持0確診，昨日也新增1人確診，燈號從深綠轉至淺綠，不過昨日指揮中心在記者會上表示，新竹縣新增3人確診，地理分布數據並不相符，仍有待查核。

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(中時新聞網)