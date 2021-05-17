台灣疫情持續嚴峻，全國進入緊張狀態不少網友因此紛紛發揮才能創意，宣導1.5公尺社交安全距離應用於生活的各種方法，其中又以舉世聞名藝術家達文西筆下世界名畫《最後的晚餐》梗圖最引人矚目，這系列除「最後」一詞嚴肅而精闢點出國人受疫情威脅，深怕社區感染迅速擴大，讓台灣醫療體制崩壞的隱憂外，《最後的晚餐》原圖人物未戴口罩、肩並肩比鄰而坐，用餐時還交頭接耳的模樣，明顯是疫情時期的錯誤範例，因此為避免台灣疫情破口越破越大，被改為遭警察勸導與梅花座梗圖，在網路上引發網友熱議，還成為防疫最佳典範！

藝術家達文西筆下世界名畫《最後的晚餐》，被網友製成系列防疫梗圖引發瘋傳。（圖／翻攝網路）

藝術家達文西筆下世界名畫《最後的晚餐》，被網友製成系列防疫梗圖引發瘋傳。（圖／翻攝網路）

藝術家達文西筆下世界名畫《最後的晚餐》，被網友製成系列防疫梗圖引發瘋傳。（圖／翻攝網路）

透過《最後的晚餐》防疫系列梗圖可以得知，無論各大公司內部重要會議、學校課程，亦或教會教義佈達，總而言之，各類討論都改線上才最為安全。此外，民眾若萬不得已要外出用餐，那除了消費者不能5人以上群聚外，記得要戴口罩、勤洗手，並配合實名制，否則不得入內。

藝術家達文西筆下世界名畫《最後的晚餐》，被網友製成系列防疫梗圖引發瘋傳。（圖／翻攝網路）

又疫情指揮中心指揮官陳時中針對業者部分則強調，無法落實防疫的店家必須停業，因此座位一定要隔開，讓客人有適當社交距離，否則就會如下圖，業者遭檢舉，警方登門查緝，結果無法營運。

由於《最後的晚餐》是一幅廣為人知的大型壁畫，文藝復興時期由達文西繪於米蘭天主教恩寵聖母多明我會院的食堂牆壁上，1980年還被列為世界遺產，因此網友們看了都超有感，笑爆直呼「真的張張都有梗」、「連耶穌不敢群聚了」，有效加深民眾對防疫措施的印象，並降低群聚感染的風險。

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防範新冠肺炎，肥皂勤洗手、必要時戴口罩、避免食用生肉及生蛋、少去人多的場所、避免接觸禽畜類動物！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

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(中時新聞網)