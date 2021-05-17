釋本藏師父、方文琳、柯淑勤為公益新書簽名。（宏願大千世界提供）

方文琳為公益新書簽名。（宏願大千世界提供）

柯淑勤為公益新書簽名。（宏願大千世界提供）

方文琳與柯淑勤兩位金鐘視后原訂16日於蘆竹宏願大千世界浴佛大典之際舉辦《琳聽覺者的聲音2》公益新書簽書會，但近期疫情嚴峻，為配合政府防疫政策，宏願大千世界創辦人本藏師父無奈只能宣布簽書會延期。方文琳雖感遺憾，但覺得健康、平安最重要，她不希望粉絲們為了來見她、索取簽名，而暴露在風險中，祈願疫情早日結束後，擇日再辦一場簽名會還給大家。

雖然新書發表會延期，但二人不約而同於16日相約宏願大千世界藝殿堂，將眾人所預購的《琳聽覺者的聲音2》一一簽完。柯淑勤表示：沒想到自己的名字比劃太多了，又加上近日疫情蔓延，她簽名時於是多加了「平安」二字，願大家都能平安，但簽到第300本已手痠喊休息，只好先中斷一下，起身活動筋骨，柯淑勤笑說：「大概是太久沒簽這麼多名字了！感覺好像小學生做錯事，被老師罰寫自己的名字一樣，哈哈！」

而本藏師父也說，「我主要都是簽本藏二個字，從簽第一本的名字到簽到幾百本後，字跡都變了，我怕大家拿到以為是別人代簽的」。宏願大千世界表示，感謝二位影后以自身影響力，為弱勢團體注入更多資源協助，不僅拋磚引玉，更帶動粉絲一起做公益，讓這社會充滿更多正面能量。

《琳聽覺者的聲音2》限量發售1000本，在編輯體例上延續第一集的風格，選錄本藏師父開示之名言佳句，對生活教育的方向與啟發，帶給人們的心靈正向能量，本藏師傅希望有緣人可以因為一句法語錄受到省思，進而轉變生命的價值、找尋到生命的方向。

他強調，《琳聽覺者的聲音2》的內容並無闡述宗教觀的色彩，反而是非常貼近生活的淨化人心隻字片語，法語錄為社會傳達安定的力量，也在潛移默化中影響、改變每一個人心靈，心要靜才能時時自我觀照，教育並不侷限在學校，也在家庭與社會當中，期許《琳聽覺者的聲音二》持續帶給「與人共好、啟發善念、向上提升」的正能量。該書販售所得將全數用來幫助中低收入戶的單親媽媽。

(中時 )