能唱還能創作的歌手王力宏，他19歲出道以來，就以全方位才華以及俊秀外型，受到廣大粉絲歡迎，唱作俱佳的王力宏，更曾兩度拿下金曲獎歌王獎座，被外媒封為「亞洲流行音樂之王」，但近來比起歌藝，王力宏的居家造型屢屢讓人驚訝，連生日時都不例外，昨他迎接45歲生日，公開了近照，造型比起之前，更加頹廢數倍，引發熱議。

音樂男神王力宏2013年迎娶嬌妻李靚蕾，生了2女1子，他除了工作演出外，其餘時間都留給家人，就喜歡輕鬆自在宅在家，且真實性格跟他求新求變的創作風格截然不同，私下很低調甚至有些節儉，曾被好友陳建州爆料一台車開13年不換，車身滿是刮痕也不處理一下，但王力宏說這樣比較好認，可以節省寶貴的時間。

今天(5/17)是王力宏的45歲生日，他在昨天深夜於IG更新的近況，罕見貼出自拍照，但這照片卻怎麼看都很「非主流」，照片中的王力宏穿著一件白襯衫，雖最上面的扣子沒扣，但還算整齊，問題是他的臉部跟髮型。

只見王力宏留了滿臉大鬍子，相當茂盛，而頭髮則是更長了，長到可以請人幫他編髒辮，加上曬成小麥色的肌膚，讓王力宏頹廢更升級，宛若野人，他也笑稱：「說實在的，我已經不記得上次哪時候刮鬍子…或剪頭髮」，還說有為了這回生日來點特別整治，就是編個辮子當作有打理，超狂造型讓網友看傻眼，直言「這是我第一次覺得你是Rap Star」、「太厲害了，連這樣的造型都能hold住」、「剛剛第一眼還認不出來」。

(中時新聞網)