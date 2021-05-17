嘉義縣議會今17日開臨時會，多位議員關心嘉義縣防疫措施，針對議員何子凡關切疫苗數量，嘉義縣長翁章梁直言嘉縣第一劑配給3500劑，目前已接種2640劑，上周跟中央申請5000劑，但只核定500劑，「真的不夠」，衛生局長趙紋華也說，嘉縣預約接種只到今天，之後已預約民眾暫不開放施打。

翁章梁說，嘉縣目前剩860劑疫苗，但跟中央要了5000劑， 只核500劑，可見疫苗真的有些狀況。趙紋華說，因疫情升溫，今將對外公告已預約接種民眾打到今天，其餘暫緩施打，待疫苗足夠後，再逐一通知來接種。

趙紋華說，中央配合的500劑，將用來因應專責醫事人員的需求，至於已施打第一劑的部分民眾，在疫苗未引進前，恐怕無法在8周內打到第二疫，不過施打第一劑就有70％的保護力。

何子凡認為，學校空間也是另一種群聚，很多教職員內心也會擔心，建議將各級學校老師納入公費疫苗施打對象，對此趙紋華說，前提是疫苗數量夠多，再來講逐步開放。

議員林緗亭說，菜市場也是人群群聚熱點，但她觀察很多人並未戴口罩，認為除加強宣導，建議縣府應提高清毒頻率，翁章梁當場指示環保局和經發處加強辦理，另就議員詹琬蓁建議透過垃圾車宣導防疫措施，翁回應會納入，並強化村里廣擴宣導效果。

議員黃嫈珺說，現在很多家長感到恐慌，建議國三生和高三生暫時不用到校，減少群聚感染風險，翁章梁強調要利弊考量，畢竟雙北會有移動的風險，但嘉縣是二級準三級，學生沒上課會不會出去出，又造成其他群聚？不過，如果有家長背書請假，當然可以不用到校。

(中時 )