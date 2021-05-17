南韓人氣歌手IU（李知恩）外型甜美、歌藝精湛，人美心善的她常低調捐款，暖心善舉受到外界推崇，不過她曾在節目說過，親弟弟因個性低調，不願讓別人知道他是IU的弟弟，但近日因為姊姊透露他入伍一事，讓他被大家認出，弟弟氣到不和IU聯絡，姊弟間的逗趣互動，笑翻網友。

IU之前在談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》透露，自己的親弟弟李鐘勳（音譯）現入伍當兵，因為兩人長相相似，所以她也斷言弟弟很快就會被認出，也由於IU在節目自爆，弟弟果然才過1個月就「被所有人認出來」。

IU和家人感情相當好。(圖／翻攝自IG)

她除了感謝大家對弟弟的關心，表示他在軍隊過得很好，但也坦言弟弟「真的很生氣」，會給家人打電話和回訊息，但就是不打給她也不回應她，讓她語氣無奈的向弟弟道歉「對不起」。

姊弟倆的私下互動也讓網友快笑翻，「快被IU的語氣笑死了」、「看到IU這麼無奈，請弟弟的同袍假裝認不出來吧」。其實，IU之前曾在廣播中公開過弟弟的本名，讓他被同學瘋狂追問，最後因為全校「過度關心」，只好轉學。

沒想到轉學後還是被認出，他只好一直否認，還幫父親編了一個假名，讓IU曾失望表示「弟弟好像因為我而覺得丟臉，隱瞞他是我弟弟的事情」，直到弟弟某天講出真心話：「我怕我做錯什麼，會害姊姊一起被罵，所以才不敢跟別人說妳就是我姊姊」，姊弟溫馨互動，讓網友都相當感動。

而16日是IU的29歲生日，為了報答一直以來獲得的愛意，因此以自己與粉絲聯合的名義捐出5億韓圜（約1400萬台幣）的善款，其實，IU過去也常在出道週年或生日時捐款，因此許多粉絲在慶祝她生日或週年時，也都會以捐款表示。

(中時新聞網)