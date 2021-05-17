高雄市長陳其邁近日建議和雙北確診者接觸者，都應註記在健保卡，綠委許智傑今日表示，陳其邁是公衛專業出身，之前擔任行政院副院長任內，統籌防疫相當有經驗，希望指揮中心研究採用這項建議。

許智傑指出，如果接觸者在健保卡有註記，第一線的醫生和醫療院所就可以提高警覺，應該有助於控制疫情。

媒體人周玉蔻昨日搶先在疫情指揮中心發布訊息前，逕自在自己的臉書發布確診人數，衛福部長陳時中被問到時還說「說數目的話有違法嗎？請法制研究一下」，但過去國民黨台北市議員徐巧芯公布確診的紐籍機師足跡，卻被政風調查，陳的回應被外界認為有雙重標準的嫌疑。

許智傑說，現在防疫緊急期間，希望大家不要再噴口水，一起團結防疫。

國民黨主席江啟臣近日呼籲行政院長蘇貞昌接任疫情指揮中心指揮官，調度各部會，讓陳時中好好防疫。許智傑表示，國民黨真是精神錯亂，一下子叫陳時中下台，一下又叫陳時中好好防疫，一下子叫蘇貞昌下台，又叫蘇貞昌當指揮官，現在是防疫緊急期間，希望大家盡量減少口水紛爭，一起團結防疫，讓台灣度過這波疫情的難關。

(中時 )