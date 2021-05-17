DRAM價格第2季漲勢可望擴大，供需吃緊情況不排除有機會延續到今年底；但受到本土疫情持續擴大衝擊，南亞科(2408)、華邦電(2344)以及模組廠威剛(3260)等股價續跌，仍有待台股回穩才可望明確止跌。

記憶體廠第1季獲利佳，第2季產能更吃緊，業績續旺。美國大廠美光上周五股價漲3.25%；但受到台灣的本土疫情嚴峻影響，南亞科股價續跌，與美光走勢不同調。

本季基本面續強，南亞科總經理李培瑛於上季法說會表示，預期第2季產品價格可望持續走揚，公司營運將有不錯表現，預期DRAM供需吃緊情況不排除有機會延續到今年底。

南亞科總經理李培瑛表示，第2季包括網通、電視與機上盒等消費型電子產品需求暢旺供給吃緊，筆記型電腦動能持續強勁，伺服器恢復成長，手機需求維持穩健。供給方面，上半年供給成長有限，預期第2季產品月價格及季價格可望延續上漲趨勢。全年來看，DRAM供需吃緊情況不排除有機會延續到今年底，仍須觀察疫苗普及率、疫情改善情況、美中貿易關係及供應鏈長短料問題等。

受惠DRAM價格上漲，記憶體廠華邦電4月合併營收續創歷史新高，達83.05億元，較3月增加4.24%，較去年同期增加90.98%。

華邦電單月營收連續第二個月創下新高紀錄；本季產品可望持續量價俱揚，有利單季營收再創新高，加上漲價效應，本季獲利可望比上季持續成長。

華邦電於先前法說會表示，市場需求強勁，第2季漲價效益可望更為明顯，並預期供給吃緊的情況，將持續至下半年。

華邦電子首季合併營收再創新高，受惠產品價格上漲，毛利率勁揚至37.56%，稅後純益15.86億元，季增約3.5倍，每股純益0.4元，創下近10季以來新高紀錄。

受惠提早備料DRAM低價庫存的優勢，以及固態硬碟(SSD)出貨暢旺，記憶體模組大廠威剛(3260)2021年第1季每股淨利達2.94元，創近14季以來新高。看好DRAM及NAND Flash合約價都將逐季上揚至第3季，有利第2季營運續揚。

今年記憶體市況邁入多頭行情。威剛董事長陳立白表示，韓系與美系大廠都預告今年DRAM將全年缺貨，合約價也將逐季升高，公司看好今年記憶體市況可望一路強勁，自去年年底即開始積極採購備料，公司庫存水位已提高至100億元以上，創下歷史新高。

展望市況，威剛預期第2季、第3季PC、伺服器、手機三大領域需求持續熱絡，加上車用電子應用升溫，DRAM及NAND Flash兩大記憶體合約價都將逐季上揚。

(時報資訊)