17日日本股市在東京威力科創等權值股領跌下，加上日本民眾始終無法提升新冠疫苗接種率，日經又失守兩萬八關卡。日經225指數早盤收27,753.83點，下跌330.64點，跌幅1.18%。東證股價指數早盤暫收1,876.62點，下跌6.8點，跌幅0.36%。

三菱日聯證券認為，本以為上個交易日隔夜美股強勁走勢可帶動日股，但日經不漲反跌，可見得日股這邊有自己利空消息。還有新冠疫苗接種率太低，影響商業層面信心，也讓市場出脫手中權值股。

日經指數中，晶片製造設備的業者東京威力科創跌3.68％，是最弱勢一檔。

其它大型類股也表現疲態，軟銀跌1.13％，擁有平價品牌Uniqlo的迅銷跌1.9％。

13日，日本又突然升級三個地方疫情管制至緊急狀態，代表日本社會似乎沒有將新冠病毒抑制住。醫療資源緊繃下，日本接種率一直是已開發國家中最慢的，僅有大概3％。

本田汽車跌3.22％，因曾對車用半導體短缺提出警訊，加上原物料成本大增，本財年業績表現將受影響。

7&I控股跌3.89％，因美國政府基於競爭考慮，這家日本零售商，之前從馬拉松石油公司手中收購3,900家Speedway天然氣與便利店一事。

(時報資訊)