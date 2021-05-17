矽力-KY(6415)需求動能將延續到下半年，看好第二季營收年增會有高成長演出，整體來說，下半年成長動能優於上半年，矽力-KY今股價抗跌，暫居股后位置。

矽力-KY第一季營收為41.8億元、季增加2.5%、年增加46.5%，單季毛利率為47.7%，季增加3.5個百分點，主要是毛利率較高的資料中心上升比重多，消費類高毛利率的產品也出貨較多，車用開始上量，單季稅後淨利為9.92億元，季減少8.3%、年增加41.7%，單季每股賺10.64元，優於市場預期。

展望第二季，矽力-KY工業類成長強勁，為4月成長主要原因，資料中心、NB、車用等產品的出貨量都會比較大，加上顯示器需求暢旺，預計第二季營收年增還是會有高成長，整體來說，矽力-KY下半年成長動能優於上半年。

以矽力-KY各產品線來說，手機市場變化對矽力手機市佔率拓展沒影響，第二季手機開始放量，第三季大量，預計下半年5G手機成長較快；消費類產品目前需求旺，客戶都為Tier 1，成套原料備貨比較齊全，而且客戶議價能力較強，市佔有提升為需求旺盛的原因；車用方面，預計自第二季會相較第一季成長，但現在看到是車廠缺料，所以放量速度有變慢；資料中心將是今年很好的成長點，今年因Server MB會進入量產，且其中大陸品牌對產品驗證週期快，資料中心2020年營收比重約10%；至於Gen 2、Gen 3平台的需求都強，下半年產能都會增加，但12吋晶圓今年不會有新產能，預計最快2022年底才有會新產能，故產品要放量恐要到2023年。

(時報資訊)