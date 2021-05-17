在上周公布的數據顯示美國4月零售銷售額意外零成長之後，美元走軟和美國公債殖利率下跌提振了金屬商品的吸引力，周一黃金價格站上3個月新高。現貨金目前漲0.55%，報每盎司1,852.26美元，稍早前一度觸及今年2月10日來新高1852.82美元。

美國黃金期貨目前上漲0.8%，報每盎司1,852.40美元。

美元指數失守上周觸及的近一周高點，提升了黃金的價格吸引力。

美國10年期指標公債殖利率從上周創下的逾一個月高點進一步回落，亦為金價帶來提振。債息走跌，降低了持有零息黃金的機會成本。

上周五公布的數據顯示，由於激勵措施的提振效果減弱，美國4月零售銷售額增長意外停滯，但隨著儲蓄水位創下新高，以及經濟重新開放，未來數月這項數據可望加速成長。

低迷的零售額緩解了持續升高的通膨疑慮，並抑制了對聯準會可能提前升息的押注。而黃金往往受益於低利率環境，因為降低了持有零息黃金的機會成本。

其他貴金屬方面，鈀金目前上漲0.43%，為每盎司2,903.44美元。白銀漲0.67%，為27.59美元。鉑金漲0.29%，報1,228.50美元。

(時報資訊)