中天綜合台36頻道節目《小明星大跟班》明（18日）晚10點播出「你真的是他的分身？偶像仿照能有幾分像？」，邀請與偶像撞臉的藝人派翠克、阿虎、杜力、大飛等上節目。得知今天被撞臉的藝人都是男神等級的大人物，吳宗憲立馬撂狠話：「如果不像就鞭數十驅之別院！」

第一位登場的是與王嘉爾撞臉的藝人，Sandy直喊不相信演藝圈有人像他，只見男藝人穿著同款濕身背心，還秀出一樣的刺青，讓全場相當激動想趕快看到五官，不料答案揭曉竟是派翠克，讓Sandy大失所望，而派翠克則分享被誤認的經驗：「我都自稱為台北王嘉爾，出外景時工作人員都不相信，直到有人在路上對著我大喊王嘉爾大家才相信。」聽完吳宗憲忍不住酸問：「該不會是你花錢找人埋伏吧？」

另外是與ØZI撞臉的藝人阿虎，Sandy已不抱任何期待，還對著阿虎說：「你頂著紅髮看起來還比較像恰吉。」受到全場抨擊，阿虎連忙解釋：「是因為有粉絲私訊我說跟ØZI很像，拿到ØZI簽名還說怎麼不是簽阿虎。」吳宗憲非但不相信更直言：「會不會你少看一個字，其實人家是說ØZI桑（歐吉桑）？」被指不像ØZI，卻意外有人發現亮點，覺得阿虎很像辰亦儒！Sandy一聽傻眼：「說像的請自己去跟曾之喬道歉。」吳宗憲卻有疑問：「辰亦儒和曾之喬結婚了？」Sandy才補充兩人已經結婚應該有1年多了，氣得吳宗憲大喊：「太可惡了！竟然沒發帖子給我。」Sandy卻這麼回：「這又跟你有什麼關係？我到時候也不會發給你。」

派翠克(左)被路人當成王嘉爾、大飛(中)搞笑模仿瘦子、阿虎(右)號稱撞臉ØZI。(圖/中天綜合台提供)

繼貌似王嘉爾、ØZI的藝人陸續揭曉，還有一位則是與瘦子E.SO撞臉，單只是看瘦子的照片Sandy就心花怒放：「你要是像，那就是真的帥翻天囉！」不料走進棚內的藝人竟是大飛，Sandy瞬間爆氣：「不是說是瘦子怎麼變胖子！」吳宗憲忍不住為大飛平反：「雖然不像，但至少他有整理出他的帥度，他整個味道是OK的，但有帶著一種感覺像是情傷。」接著吳宗憲和Sandy就連番安慰大飛：「忘掉黃色藍寶堅尼，再也不吃果凍。」大飛則拼命想拉回正題，分享像瘦子的小撇步：「說話不能用鼻子呼吸要用嘴巴，每句話後面都要加『懂我意思嗎』，這樣就是瘦子了。」但Sandy還是無法接受：「你真的比較像紅蘿蔔吃太多的黃渤。」大飛一聽相當尷尬：「我也不知道為什麼自己現在變這個樣子。」吳宗憲卻有不同看法：「大飛能模仿這角度代表他走出來了。」Sandy無奈補上一句：「現在走不出來的是瘦子。」更多精彩內容請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

(中時新聞網)