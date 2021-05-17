永豐餘投控今（17）日舉辦國內首場防疫股東會，說明2020年營業狀況，提名五位一般董事劉慧瑾、蔡維力、黃鯤雄、王金山、黃俊傑，及四位獨立董事盧希鵬、黃迪熹、張懿云、胡均立，九位專業經理人所組董事團隊全數當選，下午將召開董事會推舉新董座，以劉慧瑾呼聲最高。

即將功臣身退的永豐餘投控董座何奕達，未來仍身兼集團旗下兩大金雞母永道射頻董事長、永豐餘消費品實業董事長，將持續推動永豐實在台灣上市計畫。

何奕達在股東會最後感性表示，永豐餘一步一腳印走來，感謝大家長何壽川的高瞻遠見，隨著永豐餘即將邁入百年，相信在新的專業經理人團隊帶領下，持續展現、提升集團優勢，進一步培養長遠競爭力，創造永續價值，守護永豐餘下個百年。

永豐餘本屆董事改選，將原本三席獨立董事增加為四席，廣納多元的專業經理人成為董事會成員，全面提升公司治理。

面對國際疫情險峻、氣候變遷、減碳計劃影響，為求百年永豐餘永續發展，永豐餘投控將朝五大方向發展：

1.能源發展及管理；以再生與潔淨能源為目標。

2.以互聯網科技加強產業上下游生態鏈的完整成型。

3.持續循環經濟的發展；邁向零廢棄、淨零碳排的綠色經濟。

4.材料科技的開發；發展醣經濟，朝向特殊材料科學研發。

5.生態鏈中的新創公司投資與孵化；持續支持各子公司加速轉型成長，實現長期投資利益。

永豐餘轉型全面由專業經理人董事會來治理，並遵循何壽川「無私，才能永續」想法，推舉各界專家人才為公司引進更多決策面向，包括能源管理、產業策略、循環經濟、材料科學、新創產業投資與孵育，會計財務、法律專業等。

永豐餘表示，2020年面對國際疫情險峻、多國大規模區域封鎖、全球經濟大幅衰退，據國際貨幣基金組織（IMF）預測2020年全球GDP成長率為-3.5%。永豐餘秉持專業、強化資產配置、各事業群全力抓住疫情下相關商機，繳出獲利倍增的成績，2020年稅後淨利52.09億元、年增127.5%，每股盈餘3.14元，配發現金股利1.5元，較去年0.7元增加114%。

進入2021年，永豐餘將在新團隊的帶領下，以專業整合資源，持續為股東創造合理的投資價值。

(工商 )