連續二日爆增本土確診案例，台股今（17）日一早開盤直接跳水至15,262點大跌564點，暫時守住前波低點15,165點，隨後買盤一度逢低買進，支撐指數回升至15,700點之上，但到了10點過後傳出今天確診數將再飆高，賣盤隨即大舉出籠，近12點時指數壓回至15,300點之下，大跌逾540點。

以今天台股量能表現來看，到近午12點時成交值超過3,500億元，市場推估今天量能約5,000億元，雖然量能不小，但遠低於5日均量約5,900億元，未再爆天量，顯示市場相對理性，未急著殺低。

至12點時仍有逾200檔上市櫃股跌停，包括特斯拉概念股的貿聯-KY、同致，比特幣概念股的撼訊、雙鴻，之前漲多的鋼鐵股新光鋼、中鴻及航運股的慧洋-KY、四維航等。

但也有超過40檔漲停，多屬於疫情受惠股，包括防疫及、宅經濟（包括通路、電商、電玩）以及民生食品等股，如宅配通、美吾華、高端疫苗、泰博、愛之味、富邦媒、創業家、網家、杏輝、美德醫-DR等。

(工商 )