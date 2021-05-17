豐興本週廢鋼、鋼筋及型鋼盤價 全面大漲 12:212021/05/17 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料行情大漲影響，豐興(2015)17日開出的本週內銷盤價，全面調漲廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，其中廢鋼每公噸大漲600元、鋼筋每公噸大漲900元、型鋼每公噸大漲1,600元，漲幅約4.18％～6.29％。 豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為12,200元，鋼筋每公噸牌價為22,400元，型鋼每公噸牌價為27,000元。 永豐餘股東會 今如臨大敵 失控疫情爆台股大斷頭 殺破萬五恐還有更慘 (工商 ) #豐興 #大漲 #本週 #廢鋼 #鋼筋及型鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 合庫金 全面關閉運動場館及員工餐廳 19:462021/05/16 財經 金控徵才 啟動數位面試 04:102021/05/17 財經要聞 不斷更新》台股開盤大逃殺逾550點 聯發科翻紅、遊戲股漲停 09:052021/05/17 財經 各大行庫防疫 董事會將評估改採視訊會議 21:132021/05/16 財經 銅是新石油 銅鐵概念股危機總動員 15:302021/05/16 財經 台中全面防堵疫情 宗教活動及夜市與11大場所全面暫停 10:432021/05/15 政治 中市31處夜市、4000攤防疫停業 違規拒改善最高開罰1萬5000元 11:382021/05/17 生活 《熱門族群》疫情剉咧等 檢測族群變資金寵兒 10:012021/05/17 財經 散裝航運搶造船 海岬型造價漲2成 04:102021/05/17 產業．科技 《熱門族群》準畢業生提前進入暑假模式 遊戲股high了 11:262021/05/17 財經 全球資金追逐半導體ETF 18:302021/05/16 財經 財經熱門新聞 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 財部宣布4月四大稅目 繳納期限全面展延至5／31 - 財經 不斷更新》台股再殺一波 午盤跌逾600點 逾200檔跌停 - 財經 新一波紓困 八大行庫5,000億銀彈上膛 - 財經要聞 - 工商時報 確診人數暴增 防疫保單詢問度熱 隔離最高賠5萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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