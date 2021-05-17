受到國際廢鋼原料行情大漲影響，豐興(2015)17日開出的本週內銷盤價，全面調漲廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，其中廢鋼每公噸大漲600元、鋼筋每公噸大漲900元、型鋼每公噸大漲1,600元，漲幅約4.18％～6.29％。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為12,200元，鋼筋每公噸牌價為22,400元，型鋼每公噸牌價為27,000元。

(工商 )