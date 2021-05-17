大陸4月工業增加值、零售及固定資產投資增速均遜預期。大陸國家統計局公布，4月份大陸規模以上工業增加值年增9.8％，遜於市場預期增長10％。2021年首4月，工業增加值年增20.3％。

信報報導，大陸4月份社會消費品零售總額為人民幣（下同）3.32兆元，年增17.7％，遜於市場預期增長25％。2021年前4月，社會消費品零售總額13.84兆元，年增29.6％。

此外，2021年前4個月大陸固定資產投資為14.38兆元，年增19.9％，略遜於市場預期增長20％。基礎設施投資則年增18.4％；製造業投資年增23.8％；房地產開發投資年增21.6％。

國統局表示，4月份大陸經濟運行穩中加固、穩中向好。但全球疫情形勢仍然複雜，世界經濟復甦很不平衡；大陸經濟恢復基礎尚不牢固，發展中出現一些新問題。下階段將要鞏固經濟恢復性增長基礎，保持經濟運行在合理區間，推動高質量發展，努力建構新發展格局，促進經濟社會持續健康發展。

(工商 )