彰化縣議會上午經黨團協商後緊急決議，正在進行中的彰化縣議會第19屆第5次定期會，暫停2周。後續議程將視疫情狀況順延召開，強調停會期間縣府若有任何防疫預算等需要，議會也將全力支持。（資料照）

新冠肺炎疫情彰化縣昨兩日已15例確診，16日晚間又傳出陸續有學生確診，不少家長憂心校園群聚，希望彰化縣政府宣布停課未果，乾脆直接幫小孩請假，縣府教育處統計，全縣9萬3千名中小學生，17日共計有1.1萬人請假，超過1成。

目前彰泰國中因2學生確診全校停課2周，連帶和群國中、芬園國中都有學生受影響被匡列或停課，彰工考場縣府也已請彰化市公所清潔隊完成大規模清潔消毒，但許多國立高中職學生今天也紛紛請假在家。

彰化縣議會原定上午舉行定期會開議縣政質詢，不少縣議員到場簽到後，彰化縣議長謝典林邀集各黨團協商，經國民黨黨團書記長劉淑芳議員、無黨團結聯盟黨團會長吳淑娟議員、民進黨黨團總召許書維議員、時代力量吳韋達議員，彰化縣副縣長林田富及民政處長賴致富等人同意，暫停開議兩周。盼讓縣府全心投入防疫工作。

有議員在議事場外等候黨團協商結果，紛紛為疫情炸鍋表示令人憂心，由於彰化縣政府認為沒有停課必要，不少議員私下也直指早就決定幫孩子們請好假，乖乖待在家中不亂跑，避免到校園增加群聚風險。

彰化縣議長謝典林表示，周末2天快速改變大家習慣的生活方式，更提醒我們嚴峻的疫情還沒過去，彰化縣已進入準三級警戒的狀態，最需要每一位縣民努力配合，懇請大家提高警覺但無須恐慌，配合各項防疫政策，戴口罩、勤洗手，可以的話也盡量保持運動習慣以增強抵抗力。

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(中時 )