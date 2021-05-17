大陸安徽省13日爆發本土疫情後，蔓延到遼寧省，遼寧新增確診數已經超越安徽，但迄今仍無法確認「零號病人」與感染源頭。14日下午，安徽省委書記李錦斌趕赴安徽省六安市裕安區、合肥市肥西縣，深入基層一線指導督導防控工作，並主持召開座談會，追溯病原，被譽為 天津「福爾摩斯」的天津市疾控中心副主任張穎也出席。

張穎是大陸疾控專家，於1994年畢業於天津醫科大學預防醫學專業，2007年取得大陸疾控中心公共衛生碩士學位；2003年至2006年參加大陸疾控中心現場流行病學培訓項目；2010年赴美國密歇根大學公共衛生學院進行學術交流。

2020年2月2日天津市疫情防控工作新聞發布會上，時任天津市疾控中心預防控制室主任張穎對天津市寶坻區百貨大樓內的5例疫情進行溯源，對「傳播鏈條」進行了抽絲剝繭式的講解，被大陸網友譽為天津「福爾摩斯」。此後，張穎獲提拔，出任天津市疾控中心副主任。

今年4月，張穎作為大陸國務院聯防聯控機制綜合組專家，緊急赴雲南瑞麗指導疫情防控工作。

在安徽本土病例之後，14日下午，大陸國家衛健委發布消息，派出專家組前往安徽，指導展開流調溯源、核酸檢測、社區防控和院感防控等工作。

(中時 )