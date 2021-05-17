42歲「蘭陵王」馮紹峰與33歲趙麗穎在上月底閃電宣布離婚，2年多的婚姻就此畫下句點，兩人各自在微博發文「日子很長，過去很好，願未來更好」並標註對方，互相祝福，而馮紹峰恢復單身後，他專心工作，馮紹峰近日則被網友直擊現身上海街頭拍戲，馮紹峰的身材明顯瘦了不少，臉消風瘦一圈、腿也很纖細。

馮紹峰日前才被拍到暴瘦，他的臉和身形明顯瘦一圈，暴瘦的馮紹峰手臂細如竹竿，還遭指整個人看起來沒什麼氣色，而馮紹峰事後則發文回應：「細手腕和細腳腕，藏了這麼多年終於被發現了，我真沒資格穿短袖短褲」，表示自己本來就四肢纖細；如今馮紹峰則再被網友拍到，現身上海街頭拍戲，他雖然沒有像上次骨瘦如柴那麼誇張，但馮紹峰臉蛋仍消風、瘦出尖下巴，他的一雙長腿也很纖細。

馮紹峰日前被拍到暴瘦照。（圖／取材自新浪娛樂微博）

直擊的網友發文直呼：「本人（馮紹峰）好瘦啊，一眼就看出來了」，在照片中可以看到，馮紹峰在片場的心情看起來很不錯，和友人有說有笑，工作中的他看不出婚變打擊，堅強模樣也讓粉絲很心疼。

野生馮紹峰現身街頭拍戲，他的身材明顯瘦了不少，臉消風瘦一圈、腿也很纖細。（圖／取材自微博）

其實馮紹峰近年的身材忽胖忽瘦，他在2020年中才被拍到，馮紹峰頂著水桶肚圓臉現身，臉上的法令紋也超吸睛，馮紹峰當爸後的身形宛如吹氣球，圓潤到快讓人認不出，馮紹峰身材大走鐘還被酸與昔日男神形象差很大，如今馮紹峰卻疑似為了新戲的角色瘦成皮包骨，讓外界震驚之餘，不免擔心男神身體是否承受得住。

(中時新聞網)