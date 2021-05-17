國內疫情嚴重惡化，讓民眾人心惶惶，也讓台灣疫苗不足問題再度浮上檯面。中華戰略學會研究員張競今(17日)在臉書po文指出，台灣確實在獲得疫苗方面進展不利，但在內部決策上，卻發動輿論宣傳攻勢，企圖遏止所有提議向大陸採購疫苗的社會討論聲浪。甚至還刻意搶先祭起「認知戰」魔咒，由此可知，台灣在防疫上確實充滿各種政治算計與非理性枷鎖。

張競17日臉書po出在參與海外僑社互動研討時，接受港媒《中評社》的訪問談話稿，文中指出，台灣疫情擴散，整個社會人心不安，但是在網際空間內卻是流彈四射，政治攻訐獵巫究責聲浪高漲，「誠然對許多大陸網友來說，去年年初當大陸疫情爆發時，確實有很多在政治上仇視大陸的網友，會在論壇空間內冷言相向，或是趁機嘲諷落井下石，如今台灣疫情延燒，狀況轉趨不利時，若是要期待大陸網友不趁此時反言相譏，來報當初被台灣網友惡言相向一箭之仇，其實也不切實際」。

張競認為，但不論如何，這種情緒發洩，在嘴上一逞快意，對於兩岸發展建設性的穩定關性來說，絕對都只會添加負數，不會產生正面互動，而面對台灣諸多防疫政策充滿政治考量下，許多非源於科學性標準所決定的措施，比方說堅決拒絕普篩，針對不同國家旅客往來採用不同標準，針對這些非科學性的防疫政治考量，大陸確實可以提供更充足的經驗，以便協助台灣社會具有良知的醫療公衛專業人士，作為改善防疫措施，挑戰非科學性、充滿政治偏見防疫措施的立論基礎。

另外，張競提醒大陸，「台灣確實在獲得疫苗方面進展不利，但在內部決策上，卻發動輿論宣傳攻勢，企圖遏止所有提議向大陸採購疫苗的社會討論聲浪。甚至還刻意搶先祭起『認知戰』魔咒，將參與討論向大陸採購疫苗者，先扣上個替境外敵對勢力說項的惡質指控。其實由此可知，台灣在防疫上確實充滿各種政治算計與非理性枷鎖」。最後，他認為，大陸在面對台灣此種內部鬥爭情勢時，在立場表達上務必多從「理」字出發，絕對不要被「情」所誤。

(中時新聞網)