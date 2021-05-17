本土新冠肺炎疫情大爆炸，宅經濟發燒，雙北稍早宣布全面停課至5月28日，消息一出，遊戲股族群全面大漲，包括橘子（6180）、智冠（5478）、大宇資（6111）、辣椒（4946）、網龍（3008）、華義（3086）、歐買尬（3687）、宇峻（3546）等8檔都觸及漲停，其他未觸及漲停的個股如鈊象（3293）、傳奇（4994）等，漲幅也將近9％。第二季雖然為傳統遊戲產業淡季，但是不少廠商為了即將來臨的暑假旺季，已經開始磨拳擦掌，準備為新產品預熱，加上疫情嚴峻，宅經濟發燒，遊戲族群第二季表現有望呈現淡季不淡格局。

遊戲研究調查機構AppAnnie指出，2020年受到疫情影響，手機遊戲、娛樂應用程式快速成長，2020年全球手機遊戲收入達540億美元，相較 2019 年成長18％。而以台灣來看，2020年台灣在全球手遊營收排名全球第七，每位玩家產生的營收排名全球第六、每付費玩家產生的營收排名全球第三名，顯示台灣玩家對於手機遊戲消費力道相當強勁。

以第二季來看，遊戲類股中有不少已準備推出新品，以及佈局海外市場。新品部分，智冠旗下遊戲新幹線與弘煜聯合發行的戰棋新作《風色幻想SP手機版》，目前已經啟動事前登錄；遊戲橘子除了《新楓之谷》、《天堂M》將推出改版內容，也預計將有1～2款新品即將推出，而辣椒《全民打棒球REMASTERED》將於5～6月舉辦首次線上電競賽，增加玩家回流。

宇峻第二季已有新遊戲在海外佈局，4月旗下超人氣手機遊戲《三國群英傳M》首先在新加坡、馬來西亞、印尼、泰國四地同步上線，第三季更將在日本、韓國推出。

在新遊戲方面，由弘煜科開發的全新手遊《永恆星語：燐光起源》，將由宇峻負責發行營運，5月將先從海外市場（星馬）出發，第三季再回台灣營運。法人表示，東南亞市場規模跟台灣相當，日本市場規模則約為台灣的二分之一，新作品推出加上海外市場雙管齊下，將有望為今年宇峻營收、獲利帶來突破。

(工商 )