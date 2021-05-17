疫情拉警報！雙北宣布高中以下停課至5/28 家長可請防疫照護假

今早雙北宣布高中以下學生停止上課至5月28日，高雄也宣布高中以下可請假不到校，然而只有部分縣市可請假、停課引起家長不滿，其中桃園、台中、彰化的家長最憂心，希望也能更進，對此，教育部中午宣布，全國高中以下學生可請假不到校，不列缺席也不扣成績。

雙北今公告高中以下停課的消息一出後，讓雙北的學生家長終於放心，但許多沒停課的縣市家長卻憂心忡忡，有家長馬上在臉書「小一聯盟」發文，表示北市、新北都停課了，連幼稚園、安親班也停，家長還可以請防疫照顧假，那其他縣市呢？讓許多家長紛紛回應，「有多少家長能真的請防疫照顧假」、「雙北根本就應該停班停課」、「昨天就該宣布了」。

其中台中、彰化僅有學生確診的學校才停課，桃園只公布國三、高三不用到校，讓這3縣市的家長最憂心，「桃園什麼時後停課？」、「+1我也桃園好怕啊」、「彰化也該超前部署了吧！不要等嚴重了才要停」、「希望台中跟進，小孩去上課很可怕好嗎」，尤其是彰化發生葡萄家族14人群聚感染，參加喜宴的1300人全被匡列，桃園有華航諾富特事件，都是家長恐慌的原因。

對此，教育部終於在今天中午放行全台停課，公告全國高中以下學生可請假不到校，且學校基於防疫目的的請假應予以准假，請假學生也不納入缺席記錄，不扣學業成績評量，並呼籲，請假學生應盡量待在家中，落實遠端學習。

教育部宣布，高中以下請假不算缺席不扣成績。（教育部提供）

(中時新聞網)