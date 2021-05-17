全台疫情嚴峻，中央與地方政府除公布疫調足跡，每天都有新的規範籲民眾遵守，對此，防疫專家、中華民國防疫學會理事長王任賢直指規範的做不到稽核，就是口號、偽三級防疫，他呼籲民眾，近日少群聚，一出家門就口罩戴好戴滿，摸口鼻前一定落實手部衛生才能自保。

王任賢坦言，近日確診人數不斷增加是正常的現象，如以雙北提升至三級防疫警戒做為政府開始進行干預政策分界點，之後因為廣篩，可以將先前？型傳播鏈的感染者找出來，因而兩周內確診數增加是正常的現象，但如果兩周後新增確診人數仍未下降，就是政府的干預政策是玩假的、無效的；但如果是那樣台灣社會將付出相當大的代價。

他說，檢視近日中央流行疫情指揮中心以及各地方政府提出的因應作為，不是規範商家、民眾，而不是有具體、強有力的稽核與落實作為，疫情走向令人擔憂。

因而王任賢建議民眾，在疫情未見趨緩前，少群聚，出門口罩戴好戴滿，且無論在家或出外進食、摸口鼻前一定要澈底做好手部清潔。

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(中時 )