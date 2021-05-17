國際廢鋼報價大漲，原料成本續增且市場需求續強，豐興(2015)今日開出本周盤價，大漲並再開高，廢鋼再漲600元，鋼筋續漲900元，鋼筋為連續第八周漲價，累計漲3600元。

國際鋼鐵原料價格攻高，豐興今日隨勢開高盤且漲幅擴大；其中，原料面的廢鋼漲600元，為每公噸1萬2200元；鋼筋調漲900元，為每公噸2萬2400元。型鋼產品大漲1600元，來到每公噸2萬7000元。

回顧上周，隨著美國貨櫃廢鋼報價上漲，澳洲鐵礦砂續揚至新高價，上周豐興廢鋼續漲300元，鋼筋續漲500元；本周隨著國際原料價格走高，三大開周盤之主要產品價格全數開漲。

本周隨著國際原料價格走高，豐興廢鋼再漲600元，累計連三周共漲1100元，若從4月開始計算，廢鋼累計漲2100元。鋼筋本周續漲900元，為連續第八周漲價，累計漲3600元。另外，型鋼產品更大漲1600元，來到每公噸2萬7000元，延續4月以來的漲勢，累計4月至今共計漲2700元。

國際原料行情續揚，日本2H廢鋼報價大漲47美元至每公噸507美元，美國貨櫃廢鋼報價漲35美元為475美元，澳洲鐵礦砂由每公噸212.75美元新高回跌至209.35美元，也仍在歷史高檔。

豐興本季隨著鋼筋價格逐步回升，可望逐步改善利差，且在型鋼、棒線價格趨漲且出貨持續增溫，法人看好公司第二季營運續旺，第二季EPS有望優於第一季的1.16元。

(時報資訊)