本周豐興連續第8周開漲；因國際廢鋼價格持續攀高，促使國內鋼筋漲逾4%，廢鋼漲逾5%，其中鋼筋已連漲8周，而型鋼則持平2周後再開漲逾6%。

本周豐興宣布廢鋼調漲600元，報每公噸12200元；鋼筋調漲900元，報每公噸22400元，型鋼調漲1600元，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至209.35美元；日本2H廢鋼漲至5070美元；美國貨櫃廢鋼漲至475美元。(商品行情網)

(時報資訊)