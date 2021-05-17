《商情》原料飆 國內鋼筋廢鋼連袂大漲 12:342021/05/17 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興連續第8周開漲；因國際廢鋼價格持續攀高，促使國內鋼筋漲逾4%，廢鋼漲逾5%，其中鋼筋已連漲8周，而型鋼則持平2周後再開漲逾6%。 本周豐興宣布廢鋼調漲600元，報每公噸12200元；鋼筋調漲900元，報每公噸22400元，型鋼調漲1600元，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至209.35美元；日本2H廢鋼漲至5070美元；美國貨櫃廢鋼漲至475美元。(商品行情網) 《鋼鐵股》沛波首季每股賺0.41元 展望續樂觀 《盤中解析》台股不停電 萬六「彈」花一現 (時報資訊) #豐興 #鋼筋 #廢鋼 #漲逾 #調漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》中鋼盤價連12漲失靈 鋼鐵股不經打 10:522021/05/14 財經 失控疫情爆台股大斷頭 殺破萬五恐還有更慘 16:052021/05/16 財經 《盤後解析》震撼教育後終見反彈 本周慘跌1457點 14:162021/05/14 財經 海光Q1稅後淨利為0.81億、年增三倍 鋼筋訂單能見度超過第三季 17:022021/05/14 財經 《國際產業》加密貨幣飛漲 Coinbase首季獲利飆升 15:412021/05/14 財經 15檔外資翻多 衝 04:102021/05/15 財經要聞 《國際經濟》大宗物資上漲 日4月PPI創6年半新高 10:352021/05/17 財經 偷電纜轉賣 抽水站、學校都遭殃 04:102021/05/17 地方新聞 中止連4黑台股收盤漲156點 指數萬六曇花一現 13:392021/05/14 財經 台股崩千點誰在裸泳？謝金河：這檔慘剩天價的1／10 00:032021/05/15 財經 中國大宗商品漲不停 鋼鐵創新高 04:102021/05/14 話題觀察 財經熱門新聞 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 財部宣布4月四大稅目 繳納期限全面展延至5／31 - 財經 不斷更新》台股再殺一波 午盤跌逾600點 逾200檔跌停 - 財經 新一波紓困 八大行庫5,000億銀彈上膛 - 財經要聞 - 工商時報 確診人數暴增 防疫保單詢問度熱 隔離最高賠5萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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