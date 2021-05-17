喜歡Google Pixel系列手機嗎？先前比較多鎖定蘋果（Apple）相關新品來爆料的Jon Prosser，透過Front Page Tach頻道，攜手另一位爆料者曝光了一組宣稱是Pixel 6系列手機的渲染圖。以設計的風格來看，跟過往的Pixel手機都有許多不同，令人感到印象深刻！

GOOGLE PIXEL 6 - EXCLUSIVE FIRST LOOK! Wild new design, features, and more!

日前Jon Prosser 與 Renders ByIan共同釋出了宣稱是Pixel 6系列的渲染圖。Jon Prosser 稱這兩款全新手機是Pixel 6以及Pixel 6 Pro，與Google過往慣用XL來稱呼螢幕較大的Pixel款式有別。這是爆料資訊上的錯誤還是Google更改了命名策略，需等候Google官方來證實。從曝光的圖片來看，機身設計似乎有極淡的橘色以及白色兩種，機身背面上都印上G字樣，跟過去的Pixel系列手機一致。

由曝光的渲染圖來看，全新的Pixel 6系列採用了挖孔螢幕設計，跟Pixel 4a 5G、Pixel 5一樣，但是Pixel 6系列的挖孔螢幕位在螢幕頂端中央，Pixel 4a 5G、Pixel 5的螢幕挖孔位置則是在左上角。背面機身的設計更為大膽，採用類似早期Pixel手機的分段式設計，背面頂端採用橘色色塊，接續橫式的主相機設計。從圖片來看，Pixel 6似乎採用雙鏡頭，而Pixel 6 Pro則是採用三鏡頭的設計。先前Google在使用多鏡頭的策略上相對保守，更傾向採用計算攝影（Computational Photography）的方式，也就是透過電腦運算來補足攝鏡硬體上的不足。Pixel 6 Pro是否將採用三鏡頭的設計，仍待證實。

Google以往都在10月份左右的Made by Google發表會中宣布新一代Pixel手機。換句話說，Pixel 6系列若要正式發表，時間點也應該跟10月很接近。在Pixel 6系列之前，Google預計將發表a系列中階機種（Pixel 5a）。先前有爆料者指出Pixel 5a被取消，而Google為了反駁爆料者的說法，已發出聲明指出Pixel 5a發表時間與2020年a系列手機相近，也就是說落在8月份左右，而Google先前已經說明這一款手機預計僅在美國與日本市場推出。從Pixel 3系列以來台灣都有引入新機銷售，而這項市場紅利很可能在Pixel 5a這一代被打破。

(科技)