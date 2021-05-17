台中市大甲區大安港路長期遭車輛碾壓，致部分路段破損龜裂，成為用路人的安全隱憂，在市議員李榮鴻積極爭取下將改善，17日辦理施工前設計規劃說明會。

李榮鴻表示，大安港路為連接台61西濱公路及台1線之主要聯外道路，道路因車輛長期碾壓部分破損龜裂，2019年曾針對經國路-新政路路段做刨封改善，惟新政路至后里排水路段尚未改善，經庄美里長魏李嫌及武曲里長廖溫恭持續追蹤，他於2020年中旬辦理會勘要求市府將未改善路段補齊，於今日辦理施工前設計規劃說明會。

魏李嫌及廖溫恭指出，該路段已多年未改善，對於靠近市區的道路來說路況相當差，又是民眾主要通行道路，機車若有不慎碾壓龜裂處打滑，後果不堪設想。

建設局海線工程隊隊長蘇佳禾表示，本次計畫工程總經費約550萬元，路面改善施作長度共595公尺，施作面積9520平方公尺，俟完成相關計畫預計今年9月前可完工。

李榮鴻說，甲安埔地區尚有許多道路未完成改善，也都有提案或請相關局處錄案，經費龐大的部分則請公所送瞻計畫向中央申請經費，感謝盧秀燕事長對地方的重視，最重要的溫寮溪連絡道路的招標作業也如火如荼進行，希望未來能帶給甲安埔更便捷的交通環境，帶動人潮的進駐。

(中時 )