台灣疫情持續升溫，確診人數還在不斷攀升，各大超市、賣場都出現搶購潮的情況，民生用品幾乎都被掃購一空，連資深藝人曹西平都忍不著抱怨，他只是想買馬鈴薯也都買不到，讓他十分傻眼，「這種情形要不要笑死人了！明天是要垮了嗎？」

曹西平12日才發文呼籲民眾不要緊張，認為物資都夠為何要囤積，日前他又忍無可忍表示，他只是想到超市買馬鈴薯、紅蘿蔔、洋蔥等食材，不料到現場卻發現物資被掃購一空，「這是什麼情景？敵人來襲準備逃難囤積物資什麼都搶、什麼都要，不敢相信啊！」

曹西平憤怒地表示，他不認為台灣最美的風景是人，「因為我覺得最可怕的是人，就是因為少數這些人害死了大家，生意都無法做，很多店家都拉下鐵門無法營業」，坦言現況比去年疫情更嚴重，就是因為確診者不老實，「還是說出來之後會有更大的風暴，或是某些人到底從哪裡入境的卻不敢說」。

曹西平看到空蕩蕩的街景又有感而發，痛批那些隱瞞資料、病情的確診者，「那沒有錢的人真的可以度難過嗎…？沒有錢的人渡日子都很難了還度難關」，他提到很多人都以為今年疫情會慢慢結束，但卻越來越嚴重，如今街上都沒有人潮，攤販店家都不出來了，未來怎麼樣？你我都不會知道跟清楚。

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(中時新聞網)