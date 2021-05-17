大陸官媒中國證券報17日刊文表示，最近，比特幣交易再次遭到大型商業銀行封堵，可能蘊含從嚴監管訊號，加強對虛擬貨幣交易監管也正在形成更廣泛的共識。

中信銀行於7日公布，禁止帳戶用於比特幣交易，該行早先在4月22日就已對外公布相關聲明。

中證網報導，近期大陸某股份制銀行禁止帳戶用於比特幣交易引發輿論熱議，這並非金融機構首次比特幣交易；2014年，在中國央行等部門聯合發布關於防範比特幣風險的通知後不久，大陸十餘家商業銀行紛紛宣布禁止比特幣交易。

報導指出，在部分觀察人士看來，時隔多年，近期金融機構再次對比特幣交易出手，可能釋放了從嚴監管的新訊號。比特幣交易正面臨全球日趨嚴格的審查監管，目前已有多國監管部門或明令禁止交易、或祭出政策嚴加限制。近年來，大陸有關部門始終保持對虛擬貨幣交易的監管高壓，並有持續加碼的態勢。

路透報導，比特幣受消息影響下跌2.9％，以太幣下挫4.8％，跌破21日移動均線。

(工商 )