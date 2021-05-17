遠雄建（5522）今（17）日公布第1季合併財報，EPS達0.97元，獲利表現大幅超越去年同期。

第1季合併營收39.73億元，雖然比去年同期的55.59億元衰退，但營業成本大幅降低、營業攀升，使得獲利表現優於去年同期，營業毛利14.61億元，營業利益10.59億元，稅前淨利10.25億元，本期淨利7.6億元，本期綜合損益9.06億元，歸屬於母公司業主利益達9.06億元，超越去年同期的1.11億元，每股稅後純益0.97元，也優於去年同期的0.27元。

(工商 )