國內疫情嚴峻，連二天爆出破百例本土確診案例，除了雙北進入第三級警戒，五都政府也在第一時間提高防疫規格至準三級警戒，今(17)日台中爆出第一所國小停課及孩童確診案例，政府呼籲大家多待在家避免外出群聚。對此，台中日曜天地OUTLET宣布縮短商場營業時間，為台中地區OUTLET商場調整營業時間開第一槍。

日曜天地表示，自今日起不分平假日，營業時間調整為上午12點至晚上8點；更規定所有員工皆須下載「臺灣社交距離」APP，確保每個人皆掌握與傳染病個案接觸情形，為全台OUTLET商場開例先鋒！

日曜天地OUTLET表示，第一線員工除了落實實聯制、量測體溫、酒精消毒之外，每位皆須配戴防疫安心貼，記載個人當日體溫，讓顧客安心。

另外，商場空間更每天進行全館消毒，清潔人員清潔館內各區域手扶梯、電梯的公共空間，一天三次；餐廳實施實聯制、座位間裝設隔板、內用空間擴大客席間距至150公分，保持社交安全距離；而為鼓勵消費者外帶，全館餐廳皆推出外帶餐盒，中式餐廳「丰盛町」更推出「免下車取餐」服務，只要來電預定餐點外帶即可享8折優惠及免下車取餐服務。

(工商 )