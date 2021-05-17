受到新冠肺炎疫情影響延遲一年的東京奧運，原定今年7月23日開幕，但由於日本疫情持續延燒，《共同社》最近調查顯示，高達近60%日本民眾認為應該要停辦東奧，僅有12.6%的民眾支持，25.2%的民眾贊成在沒有觀眾的情況下舉辦。

日本目前陷入兩難局面，政府方面希望能辦好這場東京奧運，但民間卻認為辦東京奧運有可能讓疫情更加嚴重，因此有人發起停辦請願書，目前已經超過數十萬人連署。

《共同社》調查報告，近六成民眾不支持辦東奧的主要原因是全國接種疫苗的比率過低、確診病例飆升以及衛生保健系統不足，如果爆發群聚感染的話，醫療系統恐怕會崩潰。

不過，國際奧會與國際殘障總會都堅信這次東京奧運會如期且成功舉辦。原本東京奧運預定會有1-1.2萬運動員參加，但疫情爆發後總體參賽人數勢必會減少，而且各國代表團人數也將受到限制，加上日本政府禁止國外民眾進場觀看，所以這次東京奧運即便能夠順利舉辦，也將成為奧運史上最陽春的一次奧運會。

(中時 )