新北市政府今傳出有府外單位的市府員工確診，市長侯友宜今上午受訪時證實此事，「目前已隔離相關接觸人員，沒有擴大趨勢」；據了解，確診者為1名男性警察，工作上有巡邏等外勤業務需求，這2天出現疑似症狀，經檢驗後確定感染新冠肺炎；對此新北市警察局長黃宗仁證實，確實有警察感染，目前已隔離相關接觸人員，詳情由中央疫情指揮中心公布。

雙北疫情持續擴大，新北市府傳出有員工確診，新北市長侯友宜17日證實確有此事，但該名員工並在市府大樓辦公，是府外單位，目前已隔離相關接觸人員，沒有擴大趨勢。至於是哪個局處員工確診，侯友宜只強調並非市府大樓員工，是府外單位。

據了解，該確診者為新北市的警察同仁，一名男性，工作上有巡邏等外勤業務需求，這2天篩檢後確認感染新冠肺炎，目前已在隔離治療中，警察局也緊急匡列所有接觸個案進行採檢，積極防堵疫情擴大。

黃宗仁受訪證實，確實有這件事，警察為了保護人民治安，工作性質屬於高風險類型，這段期間很遺憾的有警察同仁染疫，目前警察局遵照相關防疫規定進行，詳細狀況由中央疫情指揮中心以及新北市衛生局說明。

至於確診警察年紀、負責哪一區，黃宗仁強調，這部分因涉及個資問題，不便說明。

新北市衛生局表示，新增確診個案待中央疫情指揮中心公布，新北市衛生局隨時掌握資訊。

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(中時 )