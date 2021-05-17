國內疫情升溫，新北市板橋區亞東醫院今（17日）傳出「院內感染」，目前已有7人確診。亞東醫院副院長邱冠明今（17日）證實，「對我們而言已經是院內的傳播鍊！」收治的萬華確診個案傳染給另外5病患、1看護，目前為止員工都是陰性，另外環境、病房、急診部，超過50次環境採驗都是陰性。

邱冠明指出，上周收治一位病患，是萬華茶藝館群聚事件回溯的確診的個案，因該個案已經住在醫院內，因此啟動相關疫調作業及病患及同仁安置，以病人為主。

該病患5月10日住院，5月12日才發燒，13日後回溯萬華感染事件，才得知他去過萬華的熱區，院內傳播鍊確診7位，都是病患及看護，沒有醫院同仁。該病患目前為重症，轉加護病房目前插管治療中。

邱冠明指出，過去幾天發現同病房、隔壁病房及急診室的隔壁病床（不同病房）最後都有陽性確診患者，這是滾動式數據，最後3名昨天確認，還有2名是一採陰、二採陽才確認，「對我們而言已經是院內的傳播鍊！」

邱冠明指出，第一時間得知有院內住院確診個案時已啟動內部疫調，過程中衛生局、疾管署都有來協助疫調，包含醫師、護理師、復健師、呼吸治療師等，都依據中央流行疫情指揮中心要求，少數同仁已採驗第二次，是滾動式數據、目前為止員工都是陰性，另外環境、病房、急診部，超過50次環境採驗也是陰性。

此外，疫調匡列是依據病人在院內的歷程，在急診所停留的時間以及周圍的病人、醫護人員，大約匡列22人，但最後下修至20人。同仁都有做好防護，這段時間加強防護，分為一級、二級接觸者匡列，目前都是陰性會持續PCR檢查，部分同仁居家隔離、部分同仁自主健康管理，應該可以讓工作同仁盡早回到工作岡位。

(中時 )