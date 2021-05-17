副市長令狐榮達說，將責由環保局儘速前往消毒。(陳世宗攝)

台中市西屯區重慶國小女童感染本土新冠肺炎，市議員林祈烽17日質詢說，女童的媽媽依法需「居家隔離」，但附近居民發現她今天還到處趴趴走，市府公佈的足跡不夠完整，社區也尚未消毒，環保局應儘速前往消毒以免淪為防疫破口，危及鄰近社區居民生命安全。副市長令狐榮達說，將責由環保局儘速前往消毒。

西屯區重慶國小一名六年級生確診，市府匡列個案接觸者須居家隔離人數，包括教師9位、學生42人，其中25人為同班同學、17位為課後輔導同學，學校其餘師生則自主健康管理至5月31日，市府持續疫調。

林祈烽說，重慶國小該名小六生確診個案，近日無出國史，5月8日至9日與母親及住宜蘭的外婆參加台北進香團，途經高雄、台南、苗栗竹南等宮廟，9日晚間抵台北，女童母親先行返回台中，女童與外婆至宜蘭過夜 10日再由外婆接回台中。

林祈烽表示，女童與母親住在集合式住宅，他接獲民眾陳情，指女童的母親今天還到處趴趴走，社區也未消毒，環保局應儘速前往消毒，以免淪為防疫破口；危及鄰近社區居民生命安全。

副市長令狐榮達說，將責由環保局儘速前往消毒。

(中時 )