NBA季後賽排名爭奪結束，一直沒什麼戰績壓力的籃網最終戰123-109擊敗騎士，站上了東區第2(次於七六人)。球星厄文(Kyrie Irving)本季將大把心力放在世界與人類的不平等，雖然引來諸多批評，但他本季確實表現出色，還在例行賽最後完成了一項壯舉：成為史上第9位達成50-40-90命中率的球員！達標的厄文獲得觀眾起立喝采，接受隊友杜蘭特(Kevin Durant)的祝賀，但厄文身在球場卻心在天下。

FROM SHEEPSHEAD BAY 💦 pic.twitter.com/UTeX5pLJFz — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) May 16, 2021

「世界各地正發生很多事，籃球已經不是我最重要的東西了。我海外的同胞，他們正在受苦，很多不人道的事情。很抱歉我要轉移各位的問題，但除了籃球以外還有太多事情讓我關注。不只是巴勒斯坦、以色列，是整個世界、種族、文化的問題，有些人因為信仰、膚色受到歧視。我們常自詡是人類，我們有同情心，實際上你們又做了什麼？」

厄文的質問強而有力，他此戰投11中7砍下17分，包括外線3投3中，單季以投籃命中率50.6%、三分球命中率40.2%、罰球命中率92.2%成功加入50-40-90的神射手俱樂部。他此戰之前的三分球命中率39.7%只差一點點，這個俱樂部的第一位成員即是有名的大鳥博德(Larry Bird)。

在這次的以巴衝突，以色列持續襲擊巴勒斯坦伊斯蘭團體哈瑪斯(Hamas)，美媒CNN報導加薩走廊至少58位孩童因此死亡。身為穆斯林的厄文相當痛心：「你們會有實際作為嗎？會發推文、上街去抗議嗎？你們很多人只會選邊站，但我與上帝站在同一邊，對全體人類一視同仁，以尊敬、包容和愛對待他們。」

隊友杜蘭特還是比較在乎籃球，他稱讚厄文說：「他很敬業，關心自己的隊友，我們其實看出他能夠做到，他就是這麼了不起。歡迎加入這個俱樂部。」

(中時新聞網)