國內疫情升溫，新北市板橋區亞東醫院今（17日）傳出「院內感染」，目前已有7人確診。亞東醫院副院長邱冠明表示，目前沒有封院，畢竟亞東醫院是醫學中心承擔相當重的責任，依據目前迅猛的疫情，目前收治量能若都採一人一室在醫院內，收治量能令人擔心。

邱冠明說，新北市至昨天為止還有破百位確診者需要安置，配合市府安置，盼可以擴大專責病房，接受重症或隔離病人。近來市府、指揮中心都規畫一人一室，但是是改在公立檢疫中心，或症狀到檢疫中心，其他到一般病房，才能擴大收治量能。

邱冠明說，當發現有確診個案傳染時，區域內會進行「病患、同仁只出不進」，類似居家隔離的狀況，會被限制活動自由和範圍，希望可以有限防止疫情於環境中傳播。

邱冠明表示，急診作業都有檢傷分類，大家都很希望知道自己的狀況，確保自己的家人、工作，兩天前已經設了篩檢站，市府也在板橋聯醫設立篩檢站，這些篩檢站都可以對於輕症及沒有症狀可以提供相當大的服務，這也是市府防疫會議所作的共識，感謝市府落實執行。

邱冠明說，PCR檢查昨天下降至400人，前天還有600人、大前天是500人，600人可以下降至400人主要是周圍檢疫所協助。

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(中時 )