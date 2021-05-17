花蓮縣政府升級防疫為準三級，今也召開記者會說明目前縣內的防疫措施及應變計畫。（羅亦晽攝）

疫情蔓延，花蓮縣政府升級防疫為準三級，今也宣布縣府所屬機關同仁非有必要即起暫緩到外地出差，並已研擬完成異地及居家辦公措施；針對餐飲業者，除輔導應有防疫措施外，更鼓勵民眾外帶。此外，國三、高三是否到校上課將尊重家長的決定，國中小今明天兩天則會陸續辦理「停課不停學」線上教學演練，以備不時之需。

人事處長吳黎明指出，上周六防疫會議裡決定今起，縣府所屬機關同仁非有必要暫緩到縣外出差，針對異地辦公措施，已備有6間辦公室，人力也已經分配完成，若中央宣布花蓮達三級警告後立即啟用。若各局處有需要自主健康管理或居家檢疫者，也能向人事處申請居家辦公。

觀光處長張志翔表示，針對縣內13鄉鎮市的餐飲業、量販店及百貨業等民生必需採購部分，將加強輔導作業，今天下午開始，會陸續到各餐廳宣導店內餐桌上需設置隔板、梅花座及實聯制，並要求客人全程須配戴口罩，用餐時才能拿下，若店家無法做到此要求，則會建議店家鼓勵客人外帶。

花蓮國三、高三學生是否到學校上課，花蓮縣長徐榛蔚說，國三部分今天已開始陸續諮詢家長的意願且給予尊重，家長若對孩子到校有疑慮，校方也會尊重其意願讓學生請假在家，高三部分經詢問各高中職校長後亦會尊重家長決定。此外，各校也會做好最嚴密的防疫措施，請家長毋須過度擔憂。

由於花蓮縣內目前學生皆正常上課，教育處面對疫情也開始陸續準備應變措施，副處長翁書敏說，今明兩天會請各國中小學校盤點校內的遠距教學設備，並且實際操作演練，周三則會進行全縣全面性的演練，讓老師熟悉線上教學的操作，由於國小周三下午放假，因此他們可以在家中實施最實際的居家演練。

另外，若縣內國中小發現資源不足時，教育處亦會隨時補充，確保線上教學措施能夠實行完善；各校畢業典禮則是不開放家長及校外人士參與，不過仍會建請學校評估，是否將改以視訊方式辦理。

徐榛蔚最後仍強調，確診人數近日不斷升高，疫調軌跡遍及全台，縣府除了加強宣導密度、防疫措施做到滴水不漏外，呼籲鄉親要有警覺心，配合政府防疫政策，戶外一定要配戴口罩，能外帶用餐就外帶，共同提高防疫量能。

(中時 )