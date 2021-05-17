5月日漸嚴重的疫情讓人心變得動盪不安，讓不少人都期盼6月能迎來好運，搜狐網命理專欄點名，天秤座、雙子座、雙魚座及處女座的人即將在6月迎接桃花水逆，有望得到月老的眷顧脫單，更有可能和心中放不下的前任重燃愛火。

▍1. 天秤座

天秤座的人在感情中很容易動情，但動情之後就會很明確自己的情感，一旦愛了就是一輩子。而在6月時，天秤座的人將會桃花朵朵開，他們會重新思考自己的緣分，與前任復合的機會大大增加，轉了一圈最終能讓舊愛回頭並且破鏡重圓，但別忘記復合後需要更多的包容和磨合。

▍2. 雙子座

雙子座的人有時候會身在福中不知福，因為不懂珍惜，所以很容易在感情中錯過，但在分開後又會開始後悔。但其實雙子座非常癡情和專情，常常在分手後還對舊愛念念不忘，更會回頭挽回舊愛，而6月喜鵲門前叫，月老來點名，雙子座人將會得到愛神的眷顧，有望解決對方與你之間的問題，對方也會因為各種原因和你聯繫，最後愛火重燃，依然會在一起。

▍3. 處女座

處女座的人對另一半很溫柔，但是他們骨子裡還是會顯露出強勢，在感情中常常不夠果斷，導致錯過彼此才會開始後悔，但6月即將迎接桃花水逆，桃花運會非常燦爛，能夠和自己心中放不下的前任重燃愛火，處女座一定會接受前任的道歉，並重新在一起，與舊愛復合機會大，建議好好珍惜這次的緣份，別忘記愛情的到來需要兩個人共同努力，生活中會充滿驚喜。

(中時新聞網)