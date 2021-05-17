美國東岸的汽油短缺問題在周日逐漸緩解，隨著該國最大的輸油網路Colonial Pipeline從駭客攻擊導致的癱瘓中復原，目前美東地區1000多個加油站已經獲得油料補給。

Colonial Pipeline長達5500英里（8900公里）的油管系統關閉6天，成為美國史上破壞力最大的網路攻擊事件，阻斷了數百萬桶汽油、柴油和飛機燃油送往美國東部油槽的管道。

因無法取得油料補給，以及出現民眾恐慌性加油和囤油的現象，美東許多加油站都陷入油槽枯竭、無油可加的困境。煉油廠和燃油通路商正趕著在5月底陣亡將士紀念日的周末長假之前恢復運作，這個日子通常是夏季駕車旺季的開始。

Colonial Pipeline發言人Eric Abercrombie表示，目前Colonial Pipeline以正常的速度輸送油料，但供應鏈要完全趕上還需要一些時間。

根據燃油價格調查公司GasBuddy，目前在華盛頓特區仍有約70%的加油站油庫仍然見底。北卡羅來納州有超過一半的加油站仍在鬧油荒，而南卡羅來納、馬里蘭、維吉尼亞和喬治亞州只有不到一半的加油站沒油。

GasBuddy指出，上周六美國汽油需求較一周前下滑近15%，因民眾囤油的情況有所緩解。美國汽車協會（American Automobile Association）的數據則顯示，全美平均汽油價格仍處於2014年來最高，周日普通無鉛汽油價格為每加侖3.04美元，高於一周前的2.96美元。

(時報資訊)