新冠肺炎疫情持續延燒，一天比一天嚴峻，孫文學校總校長張亞中今在臉書痛批政府防疫表現不及格，指責衛服部長陳時中只追著病毒跑，完全沒有「超前部署」做普篩、買疫苗；他懷疑陳時中早已知道疫情將會變嚴重，但想壓到520蔡英文就職周年典禮後，再告知疫情的嚴重性？民進黨政府、總統蔡英文應道歉，陳時中引咎下台!

張亞中今在臉書以「沒天良，快引咎下台」為題發文，指責政府的防疫不力。他認為台灣人民配合防疫的態度是一流的，但政府表現不及格，因為並沒有做到「超前部署」他認為陳時中關心的只是疫情的調查，天天追著病毒跑，這固然方便每天可以在記者會中侃侃而談，但是，這不是「超前部署」；超前部署是普篩以及疫苗施打。

他說，他完全同意台北市柯文哲及專家的看法，認為台灣早就該開始做普篩。台灣的普篩率實在低得離譜，自費篩檢費用又非常貴。「普篩才是超前部署」，這是一個基本常識，但是台灣竟然誇張到連機場海關都不普篩。他質疑，陳時中是把防疫當成看病了，以為要發了燒才看醫生，這樣的防疫理念與水準真是讓人痛心。如果不是，陳時中到底想隱瞞什麼？政治目的是什麼？

張亞中說，「超前部署」的另一項工具，就是疫苗。林全很早就買到德國BNT輝瑞疫苗，但只因為是透過中國大陸的總代理購買，就被陳時中以「反中」為由拒絕。他痛批，這種幼稚又可笑的行為，讓台灣人民沒有好的疫苗可用，置百姓生命安全於不顧，這樣的人、這樣的政府，還有天良嗎？

張亞中說，他懷疑現在疫情愈來愈嚴重了，陳時中是否早就知道了？陳時中的公信力已經沒有辦法取信老百姓了。是否原來是想壓到520 蔡英文就職周年典禮後，再告知疫情的嚴重性？現在壓不住了吧！陳時中是否知道，會有多少百性因為民進黨政府與陳時中的無能而冤死。別在等了，蔡英文及民進黨趕快出來道歉！陳時中該引咎下台了吧！

(中時 )