彰化市金馬路上某KTV門口貼上防疫公告暫停營業，沒想到卻是假關閉真群聚，藉停業公告掩人耳目，業者直接在店內偷偷經營起職業賭場。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

警方帶回13人偵訊，並查扣麻將筒子、賭金等。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化警分局17日查獲金馬路一家停業的KTV，店內竟有13名賭客聚賭。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠疫情全台升溫，中央流行疫情指揮中心15日就通令全國8大類場所暫停營業，不料彰化市竟有KTV業者假藉關閉停業之便，門口貼出停業告示，卻在店內包廂大大方方經營地下職業賭場，遭彰化警分局識破，17日凌晨由分局長婁自強親自帶隊臨檢時當場查獲，直接將50歲李姓負責人，和員工與賭客共13人等帶回，全部依違反《刑法》賭博罪移送法辦。

疫情嚴峻，中央宣布防疫警戒升級，除了關閉八大類休閒娛樂場所外，同時關閉觀展觀賽場所，彰化縣也宣布「準三級加強版」防疫規定；餐飲場所則應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施。彰化縣長王惠美更多次呼籲縣民沒事別出門，平日人潮聚集的酒吧、KTV、健身中心，甚至是火車站都宛如空城，游泳池等運動場館也直接閉門拒客。

彰化分局長婁自強帶隊率泰和派出所員警，17日前往稽查彰化市金馬路段KTV有無營業時，發現50歲李姓男子，經營KTV，卻不甩防疫命令規定，假裝貼出停止營業公告，企圖遮人耳目，實則偷偷經營起職業賭場。

彰化警方當時執行臨檢勤務，金馬路上某KTV門外貼出防疫停止營業公告，KTV內1樓櫃檯旁休息室卻人聲鼎沸，入內臨檢發現13個人正以麻將筒子比大小，而且還通通沒戴口罩！嚇得警方立即蒐證偵辦，現場就開始對賭場員工、賭客們發放口罩並使用酒精消毒，帶回警所完成警訊筆錄後，全案移送彰化地檢署偵辦。

婁自強強調，疫情急速升溫，彰化警分局一連2日動員警力勸導轄區178間營業場所停止營業，防疫當前，為貫徹政府強化社會治安，警方將會持續針對停止營業場所，加強布線查察積極掃蕩違法行為，呼籲業者勿存有僥倖心態從事不法，更徒增群聚風險。

(中時 )