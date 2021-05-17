旅法女網友以親身經歷提醒台人，想要避免染疫除了戴口罩，只要接觸過東西就要洗手。（示意圖／Shutterstock)

台灣本土疫情大爆發，今（17日）天確診人數恐比昨天的206例還多，引發全台民眾人心惶惶，但一名旅居法國重災區的女網友，在臉書發文表示，她在法國曾經與確診者共處5天，還同車10小時，自己最後卻沒染疫，她以親身經歷提醒國人，只要「做好2件事」就能安然渡過這波嚴峻疫情。

這名呂姓女網友回憶說，她在法國接觸過不少確診者，跟病毒最接近一次是，與兩名確診者（當時尚未確診）一起相處了5天，有次還同車來回搭了10小時，當時2個確診女同學坐前座，她與另一個女同學坐後座「車內跟2位確診者拿過包包、文件、信用卡」。

這名女留生因為與2名確診者有過密切接觸，多次被匡列須隔離，但最後都平安無事沒染疫。她說，她後來與那天同坐後座的女同學討論沒染疫原因，得到的結論是，2人「從頭到尾都戴口罩」，還有就是「摸完東西就乾洗手」（消毒）。

她強調：「同一個空間裡，沒戴口罩的人後來中了，有戴的人都沒事」。可見戴口罩與洗手，真的可以達到防疫的效果。

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(中時新聞網)