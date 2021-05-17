國內疫情日趨嚴峻，台新金控總經理林維俊表示，為守護員工身體健康，共同維護穩定安全的工作環境，並積極響應政府新冠肺炎疫苗施打政策，即日起全額補助員工自費施打疫苗，國內最高1,200元，海外員工依當地政策全額補助，且因應接種可能產生不適反應，員工得申請2日支薪疫苗接種假，傾力共同防疫。

台新金控推估，該公司這項措施至少需投入數千萬元。林維俊補充說，除前述積極防疫舉措外，台新自去年疫情爆發即逐步完善疫情分級因應作業SOP，除持續實施人員分流採取彈性上下班，避免員工尖峰時間人潮集中的感染風險．並於5月初重啟每日防疫通報機制，要求員工全程戴口罩外，並禁止外部廠商、訪客等進入辦公區域。

台新金強調，5月11日中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒標準，台新也立即同步升級防疫措施，啟動異地備援、減少實體會議與限制實體會議人數、停辦大型活動、各類社交餐敘與員工社團活動，及停用員工餐廳及員工紓壓按摩坊等，減少員工跨辦公大樓移動，以降低群聚感染風險，確保持續營運能力。

(工商 )